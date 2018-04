Stiri pe aceeasi tema

- Proiect guvernamental de lege pentru ca presedintele Camerei Deputatilor, post ocupat acum de Liviu Dragnea, sa poata decide soarta Romaniei in urmatorii 22 de ani. Textul pus in dezbatere pe site-ul Secretariatului General al Guvernului prevede infiintarea unei comisii condusa de seful Camerei Deputatilor…

- La o luna de la Congresul PSD in care Liviu Dragnea si-a prezentat planurile pentru douazeci de ani de acum incolo, Secretariatul General al Guvernului a initiat un proiect de lege prin care se infiinteaza o comisie condusa de seful PSD, care sa elaboreze intr-un an Strategia „Romania 2040”. Odata adoptata,…

- "Astazi aprobam ordonanta de urgenta care intareste rolul Comisiei Nationale de Prognoza, transformand-o in Comisia Nationala de Strategii si Prognoza, ca urmare a preluarii atributiilor in ceea ce priveste politicile publice, monitorizarea investitiilor majore in economie, precum si implementarea…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca Romania a ieșit din marja de conformare pentru tentativa de adrerare la Zona Euro, insa arata ca s-ar putea redresa situația printr-un efort politic al Guvernului. Președintele considera ca un Comitet de lucru pentru moneda euro, care va lucra serios, ar putea…

- Deficitul bugetar ar trebui redus sub nivelul ciclic neutru, atat pe termen scurt cat si ulterior, la 1,5% din PIB pana in 2020, contribuind la revenirea lina la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) al Romaniei, conform angajamentelor fata de UE, se arata in documentul publicat vineri de Fondul…