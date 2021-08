Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul italian Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) a castigat duminica etapa a 9-a a Turului Spaniei, ce a avut loc pe distanta de 188 km intre Puerto Lumbreras si Alto de Velefique, pe un traseu muntos, slovenul Primoz Roglic (Jumbo-Visma) consolidandu-si pozitia de lider in clasamentul general,…

- Ciclistul danez Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo) a castigat joi etapa a 6-a a Turului Spaniei, care a avut loc pe distanta de 158,3 km intre Requena si Alto de la Montana de Cullera, el impunandu-se in fata slovenului Primoz Roglic (Jumbo-Visma), ce a revenit pe primul loc la general, transmite…

- Ciclistul eston Rein Taaramae (Intermarche-Wanty-Gobert) a castigat luni en solitaire etapa a 3-a a Turului Spaniei, desfasurata pe distanta de 202,8 kilometri intre Santo Domingo de Silos si Picon Blanco, si a devenit lider la general, detronandu-l pe slovenul Primoz Roglic (Jumbo Visma), transmite…

- Ciclistul sloven Primoz Roglic (Jumbo Visma), mare favorit in a realiza tripla in Turul Spaniei 2021 dupa succesele din 2019 si 2020, a castigat prima etapa de la Burgos, un contratimp individual de 7,1 km, si a intrat in posesia tricoului rosu de lider, transmite AFP. Roglic, proaspat campion…