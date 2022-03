Turnul Eiffel a devenit mai înalt cu șase metri! (VIDEO) Simbol al Parisului, Turnul Eiffel a castigat 6 metri in inaltime dupa ce o noua antena de radioreceptie digitala a fost montata in varful monumentului de fier forjat, construit de inginerul Gustave Eiffel la sfarsitul secolului al XIX-lea. Turnul, care masoara acum 330 de metri, se numara printre cele mai vizitate obiective turistice din lume. Turnul a fost utilizat si pentru transmisii de radio si televiziune timp de mai bine de 100 de ani, inaltimea varfului sau suferind modificari de mai multe ori, pe masura ce antenele invechite au fost inlocuite. Imaginile transmise in direct la televizor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

