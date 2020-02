Turnul bisericii fortificate din Saschiz va putea fi vizitat din aceasta vara, dupa o investitie de 600.000 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Turnul bisericii fortificate din Saschiz, construit in secolul al XV-lea, despre care se spune ca a fost model pentru actualul Turn cu Ceas din Cetatea Medievala Sighisoara, va putea fi vizitat de catre turisti la finalizarea lucrarilor de restaurare, preconizata in luna mai. "Povestea…

- Procedura de includere in Patrimoniul UNESCO a zonei Rosia Montana trebuie reluata in mod clar, insa o decizie in legatura cu oportunitatea momentului reluarii procedurilor de inscriere a dosarului urmand a fi luata la nivelul Guvernului, a anuntat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu."Valoarea…

- Doua persoane au murit și o a treia este in stare critica, dupa ce un barbat a deschis focul intr-o biserica din Texas, relateaza Associated Press. Atacatorul a fost și el impușcat.Atacul armat a avut loc in timpul liturghiei, care era transmisa online. „Se vede in inregistrare ca o persoana a inceput…

- Papa Francisc a facut sâmbata un apel la membrii Curiei Romane (aparatul administrativ al Bisericii) pentru a face o'' schimbare de mentalitate'' profunda în contextul unui Occident care se descrestineaza, în special în Europa, scrie Agerpres citând AFP."Nu…

- Ministerul Culturii anunta continuarea restituirii donatiilor efectuate in cadrul subscriptiei publice pentru achizitionarea sculpturii "Cumintenia Pamantului" apartinand lui Constantin Brancusi, suma returnata pana in acest moment reprezentand 35,76% din totalul donatiilor facute in cadrul campaniei.…

- Dan Manu, presedintele CJ Arges, a sustinut o conferinta de presa la Vila Florica miercuri 11 decembrie. Scopul conferintei a fost legat de faptul ca Vila Florica va reveni in administrarea Ministerului Culturii. „Decizia este o razbunare prin care cea mai mare pierdere o vor suferi argesenii fiindca…

- In ședința de guvern de joi s-a discutat și despre ordonanța de urgența privind rectificarea bugetara. Timișorenii au sperat ca macar acum vor fi alocate cateva fonduri și pentru TM2021, dar n-a fost sa fie, așa cum explica și ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, aflat recent la Timișoara.…

- Biserica „Sfinții Trei Ierarhi" Suceava, reprezentata de preotul paroh Buta Dragoș, va roaga sa votați proiectul Centrul de servicii sociale aferent Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi" Suceava, in intervalul 25 - 29 noiembrie, pe site-ul http://implicat.primariasv.ro, dupa ...