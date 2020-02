Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul britanic Stormzy si-a amanat concertele programate in Asia in cadrul actualului sau turneu mondial din cauza epidemiei de coronavirus nou, conform unui anunt facut pe contul sau de Instagram, anunța Agerpres.''Eram foarte nerabdator sa aduc in Asia turneul mondial #HITH (''Heavy is the Head'',…

- Furtuna Ciara face ravagii in Marea Britanie. Londra se confrunta cu probleme mari de transport, din cauza rafalelor violente de vant, informeaza presa locala.Zborurile din Heathrow și Gatwick au fost puternic perturbate de furtuna Ciara, iar aeroportul Gatwick avertizeaza pasagerii ca unele zboruri…

- George Marin Pugilistul ploieștean George Dumitrescu (CSM Ploiești – antrenori Titi Tudor și Adrian Parlogea) și-a pastrat titlul de Campion Național al categoriei 63 de kilograme la recent incheiatele Campionate Naționale de Box desfașurate in sala de atletism Gradinari din Iași. Din start trebuie…

- Doua curse Tarom, cu destinația București – Londra și Londra – București, au fost anulate duminica din cauza furtunii Ciara ce traverseaza nord-vestul Europei, au anunțat reprezentanții companiei de stat, potrivit Mediafax.Companiile aeriene au anulat deja peste 200 de zboruri intre Irlanda,…

- Trupa americana Guns N’ Roses a anuntat luni un turneu cu numeroase spectacole in America de Nord intre lunile iulie si august, care se adauga datelor de concert deja programate in Europa incepand din primavara aceasta, relateaza EFE. Turneul american va incepe in Milwaukee pe 4 iulie, de Ziua Independentei…

- Directorul general al STB, Andrei Creci, a anuntat ca intentioneaza sa mareasca pretul calatoriei si ca spera ca acest lucru sa se intample anul acesta. Pretul ar urma sa fie 2,5 lei, potrivit acestuia, care a adaugat ca in acest fel veniturile STB ar creste cu 6-7 milioane de lei. In acelasi…

- Regatul Unit, care paraseste vineri Uniunea Europeana, ramane "un partener" si "o tara prietena", dar UE va fi "foarte lucida si foarte ferma" in negocierile sale cu Londra, a afirmat presedintele Consiliului European, Charles Michel, relateaza AFP. "Mesajul pe care il dam pentru aceste negocieri care…

- Un teritoriu britanic de pe continent vrea sa intre in Spațiul Schengen dupa Brexit, pentru a permite libera circulație a europenilor Gibraltarul s-ar putea alatura spatiului Schengen cu scopul de a garanta libertatea de miscare la frontiera sa cu Spania dupa ce Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana,…