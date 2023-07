Stiri pe aceeasi tema

FC Hermannstadt a invins-o pe Politehnica Iasi cu scorul de 3-1 (1-0), duminica seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 2-a a Superligii de fotbal.

Ciclistul danez Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a castigat duminica Turul Frantei pentru al doilea an consecutiv, dupa ultima etapa, a 21-a, desfasurata intre Saint-Quentin-en-Yvelines si Paris Champs-Elysees, pe distanta de 115,5 km, informeaza Agerpres.

Internationalul elvetian Noah Okafor, noul jucator al lui AC MilanNoah Okafor, un atacant de 23 de ani, cu 14 selectii si 2 goluri pentru nationala Elvetiei, s-a transferat de la Red Salzburg, campioana Austriei, la AC Milan, a anuntat sambata clubul din Serie A, informeaza Agerpres.

Farul - FC Voluntari 4-1, cu trei goluri ale gazdelor marcate de Larie, toate din penaltiFarul Constanta a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 4-1 (1-1), sambata seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a doua a Superligii de fotbal, informeaza Agerpres.

Handbal feminin: Minaur Baia Mare, infrangere in primul amical cu nationala Japoniei, la SzekesfehervarEchipa de handbal feminin Minaur Baia Mare a fost invinsa sambata, in cantonamentul de la Szekesfehervar (Ungaria), de nationala Japoniei, scor 38-32, in primul amical din cele doua programate cu…

Ciclistul sloven Tadej Pogacar (UAE Emirates) a suferit o cazatura la scurt timp dupa startul etapei de miercuri, a 17-a, din Turul Frantei 2023, dupa ce a atins roata altui rutier, transmite EFE, potrivit Agerpres.Pogacar, 24 ani, campionul Turului Frantei 2020 si 2021, a suferit o taietura la piciorul…

Ciclistul danez Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), care a castigat autoritar, marti, etapa a 16-a a Turului Frantei, un contratimp individual de 22,4 km intre Passy si Combloux, a afirmat la finalul etapei ca a fost ''cea mai buna zi'' din viata sa pe bicicleta, consolidandu-si pozitia de mare favorit…

Ciclistul sloven Tadej Pogacar, dublu castigator al Turului Frantei, acum pe locul 2, la 10 secunde de tricoul galben, danezul Jonas Vingegaard, a declarat luni ca „intelege" ca „lumea isi pune intrebari" in legatura cu performantele lor din cauza „trecutului" acestui sport, relateaza AFP. „Alergam…