- Intr-o sambata memorabila, pe 25 noiembrie, elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale “Mihail Andrei” din Buhuși au fost martorii unui eveniment deosebit: «Ora de Gramatica» ce a marcat implinirea a 100 de ani de la nașterea distinsului profesor Mihail Andrei. Inspectorul școlar general, Anca…

- Primarul Vasile Zaharia a anunțat astazi ca au inceput lucrarile de inlocuire a conductei de aducțiune a apei potabile care traverseaza podul de peste canalul de fuga al raului Bistrița. Aceasta conducta este responsabila pentru aproape toate avariile generale de la sistemul de alimentare cu apa al…

- Laboratorul de Analize Medicale din cadrul Spitalului “Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a intrat in posesia unui analizor pentru coagulare de ultima generație. Acest dispozitiv automat, cu acces aleator, este echipat cu cele mai recente soluții constructive in domeniul automatizarii și promite o procesare…

- „Tanar de succes in comunitatea mea” și „Cu drag pentru bunici in Satul Seniorilor” sunt doua proiecte ce vor sa aduca un plus de valoare in educația si dezvoltarea tinerilor voluntari și bursieri ai FSC și sa imbunatațeasca viața seniorilor rezidenți ai Satului Seniorilor Milly din Buhuși „Cu drag…

- Biblioteca orașeneasca „George Bacovia” din Buhuși s-a imbogațit cu mai multe portrete, realizate de mari caricaturiști din lumea intreaga, care au fost parte a marii expoziții din Bacau – Portret – BACOVIA, realizata de artistul Victor Eugen Mihai – VEM. In ce parte a salii de conferințe ai sta, ești…

- Investiții semnificative in modernizarea strazilor și infrastructurii rutiere, precum și in sistemul de canalizare, pentru trei comunitați din județul Bacau Astazi, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), a avut loc un eveniment semnificativ pentru dezvoltarea…

- Direcția Silvica (DS) Bacau a dotat cu armament și muniție letala personalul silvic cu atribuții de paza din cele 14 ocoale silvice din structura sa, iar la inceputul saptamanii abia incheiate a avut loc instruirea silvicultorilor in poligonul de tragere amenajat la Buhuși. Instruirea a constat atat…