Echipa de baschet „U19” a CSM Ploiesti va juca la Turneul Final B al campionatului, rezervat meciurilor de clasament pentru locurile 9-12, dupa ce a castigat Grupa Valorica B3, programata in acest weekend. Baietii pregatiti de Ionut Ivan si Marian Angelian au fost repartizati in grupa alaturi de CSS Tulcea, CN Aurel Vlaicu Bucuresti si Solaris Sporting Club Ploiesti, insa ultimele doua formatii au anuntat ca nu se prezinta la turneul organizat la Tulcea. Drept urmare, CSM Ploiesti a disputat un singur meci, in compania gazdelor de la CSS, si a reusit sa castige la limita, scor 67-66. Si, cum celelalte…