Stiri pe aceeasi tema

- ATENȚIE! La un pas de inchisoare pentru sofat fara permis, sub influenta alcoolului sau a drogurilor, deja Senatul Romania a adoptat in unanimitate, ca prima Camera sesizata, completarea Codului Penal cu o prevedere conform careia soferii depistati bauti la volan sau sub influenta substantelor interzise,…

- Numai ieri, 26 ianuarie și astazi, 27 ianuarie, IPJ Dambovița a mediatizat cazurile patru șoferi care s-au urcat la volan bauți sau fara a avea permis de conducere. Cei patru au fost suprinși in trafic de polițiști, dar, in realitate, numarul celor care incalca legea este mult mai mare. De exemplu,…

- RADARELE sunt la datorie pe șoselele din judetul Dambovița, astazi, 14 ianuarie 2023,scopul politistilor care desfasoara aceste actiuni The post RADARELE sunt la datorie pe șoselele din judetul Dambovița, astazi, 14 ianuarie 2023 first appeared on Partener TV .

- CJ Dambovița a demarat licitația pentru proiectare și execuție lucrari de reabilitare și modernizare DJ 724 Malu cu Flori-Pucheni, chiar președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a anunțat public ca inceputul anului 2023 a fost in forța inca din prima zi lucratoare, 3 ianuarie. „Luna trecuta promiteam…

- Jandarmii dambovițeni sunt la datorie 24 de ore din 24, vor acționa zilnic pentru asigurarea unui climat normal de ordine si siguranta publica pe raza judetului Dambovita, fiind pregatiti sa intervina pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care pot afecta linistea cetatenilor. Jandarmii…

- Polițiștii de la Serviciul Rutier sunt 24 din 24 de ore pe șoselele din județul Dambovița, pe 20 decembrie, participanții la traficul rutier din județul Dambovița au fost opriți de polițiștii de la Serviciul Rutier, alaturi de efective de la formațiunile de profil din teritoriu, nu pentru a fi controlați…

- Atenție la incendiile de gospodarii, in perioada 28 noiembrie – 4 decembrie a.c., echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au acționat la 47 evenimente: 5 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, mijloace…

- Șoselele din Dambovița impanzite de echipaje de poliție, șoferi prinși beți la volan, oamenii legii au oprit in trafic, pentru control, pe raza localitații Vișinești, un autoturism condus de un tanar de 23 de ani. In urma controlului efectuat, polițiștii au descoperit in autoturism 100 de articole pirotehnice. …