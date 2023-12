Turkish Airlines planifică extinderea activității în România Turkish Airlines ia in calcul extinderea activitații in Romania. Compania e cunoscuta pentru navele sale de tip wide-body (avioane cu fuselajele mari, care au doua culoare intre scaune). Estimarile realizate de companie arata ca la nivel global, traficul aerian se va dubla pana in 2042, urmand a creste de 1,5 ori pana in 2033. “Ne uitam si la alte aeroporturi din Romania, asa ca este posibil sa anuntam noi destinatii“, a declarat Sedat Orman, vicepresedintele responsabil cu vanzarile in Europa de Est al Turkish Airlines. Turkish Airlines opereaza in prezent 3 zboruri pe zi pe aeroportul Otopeni,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turkish Airlines, singura companie care opereaza nave wide-body pe aeroporturile autohtone, ar putea anunta noi destinatii pe langa cele din Bucuresti, Cluj si Constanta pe care le deserveste in prezent, Romania fiind o parte importanta a business-ului companiei turce, informeaza News.ro.Conform…

- Conform estimarilor companiei, la nivel global, traficul aerian se va dubla pana in 2042, urmand a creste de 1,5 ori pana in 2033 “Ne uitam si la alte aeroporturi din Romania, asa ca este posibil sa anuntam noi destinatii“, a declarat Sedat Orman, vicepresedintele responsabil cu vanzarile in Europa…

- Dupa ce au decimat Clanul Caranilor, mascații au reținut un alt interlop celebru: constanțeanul Nuredin Beinur. Potrivit informațiilor noastre, printre cei ridicați de mascați este și mangaliotul Nuredin Beinur, „spaima litoralului“. Acesta inca este audiat de DIICOT, familia mangaliotului este la București,…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a subliniat marti interesul Romaniei de a creste nivelul investitiilor in sectoarele aparare, IT, inginerie spatiala si energie, in contextul crizei de securitate care afecteaza Europa si Orientul Mijlociu.Seful Executivului a avut o intrevedere, la Palatul Victoria,…

- "Romania, in particular, si multe alte tari NATO din Europa, nu doar din regiunea noastra, dar si din Europa, au fost decenii lungi de subinvestitie in Aparare. Ceea ce numim in jargon international colectarea dividendelor pacii. Pentru ca, dupa terminarea Razboiului Rece, riscurile de securitate in…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata, la Constanta, ca tara noastra trebuie sa reinvesteasca in domeniul apararii si securitatii nationale, in conditiile in care riscurile abunda din foarte multe directii, Romania fiind, in prezent, intr-o faza accelerata de a recupera…

- Intr-o calatorie pe ruta Londra – București, un avion Wizz Air a fost nevoit sa aterizeze in Varna, Bulgaria, datorita condițiilor meteo nefavorabile. Incidentul s-a produs duminica seara atunci cand avionul a incercat de doua ori sa aterizeze in Romania, la București și Constanța, dar din cauza vremii…

- Virusul Covid-19 a revenit, oficial, in Romania. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca țara noastra a ajuns la 2.000 de cazuri pe zi. Inceperea noului an școlar a dus la apariția unui nou val de Covid-19. Alexandru Rafila a declarat ca Romania a ajuns la 2.000 de cazuri pe zi, insa se…