Turistii voteaza masiv pe Valea Prahovei, la Paltinis si Baile Felix. Prezenta de 123% intr-o sectie Turistii voteaza in Sinaia, Paltinis si Baile Felix.



Potrivit datelor BEC, la ora transmiterii stirii, in sectia din statiunea Paltinis, judetul Sibiu, prezenta este de 123%.



In statiunea Baile Felix, din Bihor, la una dintre sectiile deschise prezenta este de 93%.



Aici 482 de oameni sunt inscrisi pe listele permanente, iar dintre acestia si-au exprimat votul 61. In schimb, alti 391 au votat pe liste suplimentare, cel mai probabil turisti care profita de vremea frumoasa si calda atipica pentru noiembrie.



Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

