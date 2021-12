Stiri pe aceeasi tema

- „Drumul curat provoaca blocarea statiunii Ranca. Valuri de turisti vin in statiune, pe DN 67C! Utilajele CNAIR actioneaza non-stop pentru a mentine drumul deschis si circulatia rutiera in conditii de siguranta!”, transmite, duminica dupa amiaza, pe Facebook, CNAIR. Intr-o interventie telefonica la…

- Salvamontiștii vor fi prezenți in numar mai mare in zona montana Ranca. Stațiunea este acoperita de un strat de zapada de peste 20 de centmetri. Pe partia din centrul stațiunii este și mai multa zapada. Au fost folosite tunurile și consistența stratului de zapada este mai buna. Pot fi practicate sporturile…

- Vacanța de 1 decembrie a debutat și cu prima zapada serioasa din acest an. Turiștii care au ales sa mearga la munte in aceasta perioada se bucura de un adevarat peisaj de iarna. La Ranca ninge neincetat de doua zile, iar in Poiana Brașov s-a depus deja un strat consistent de nea.

- Turistii sunt asteptati sa isi petreaca vacanta de 1 Decembrie in statiunea Ranca, din Muntii Parang, care se afla pe Transalpina, la o altitudine de aproximativ 1.600 de metri, deorece a nins vineri.

- In luna noiembrie, in stațiunea montana Straja, incep pregatirile pentru deschiderea noului sezon de iarna. Urmeaza ca in aceste zile sa fie demarcate reviziile la toate instalațiile pe cablu, iar din data de noiembrie, administratorii domeniului schiabil vor demara montarea tunurilor de zapada…

- IJJ Alba: Recomandari pentru turiștii care pleaca in drumeții, in zonele montane din județ unde zapada este prezenta IJJ Alba: Recomandari pentru turiștii care pleaca in drumeții, in zonele montane din județ unde zapada este prezenta La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean ‚‚ Avram Iancu’’ Alba,…

- O stațiune din Bacau face furori printre pasionații de sporturile de iarna! Turiștii indragesc acest loc, mai ales pentru ca au parte de diverse opțiuni pentru cazare, de o partie de ski noua, iar prețurile sunt unele foarte mici. Stațiune de succes in Bacau. Unde o sa mearga toți romanii Slanic Moldova…

- A nins in Poiana Brașov, iar turiștii au in acest weekend parte de pesaje superbe. Chiar daca zapada nu s-a depus in strat gros, care sa permita practicarea sporturilor de iarna, in Poiana sunt zute de turiști. A nins noaptea trecuta și la Ranca, in județul Gorj. Pe Transalpina, stratul de zapada masoara…