Turiștii să fie atenți când urcă pe munte: Acesta este un „mare patinoar” Zapada de anul acesta este mai ciudata, spun salvamontiștii. Astfel, aceștia trag un semnal de alarma și avertizeaza turiștii care vor sa se aventureze pe munte. „De o saptamana avem viscol foarte puternic, cu transport mare de zapada. Azi noapte, vantul a trecut de 110 km pe ora, la minus 12 grade Celsius. Deci racirea echivalenta e spre minus 22 – minus 24 grade. In niciun caz nu trebuie ca turiștii sa nu iasa din cabana, nici macar in zona cabanei. Zapada are o caracteristica ciudata anul acesta, a nins foarte mult in decembrie și apoi a venit un val de caldura care a inghețat-o. Tot muntele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

