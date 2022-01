Turişti surprinşi de o avalanşă în zona vârfului Negoiu. O persoană a fost scoasă din zăpadă după 10 ore Doi turisti au fost surprinsi, joi seara, de o avalansa in masivul Fagaras, la o altitudine de circa 2.300 m. Aceștia au fost recuperați de salvamontiști, unul dintre ei avand fracturi la picioare. “In zona varfului Negoiu, la o altitudine de cca 2.300 m, 2 turisti au fost surprinsi de o avalansa. Conform primelor date, […] The post Turisti surprinsi de o avalansa in zona varfului Negoiu. O persoana a fost scoasa din zapada dupa 10 ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Doi turisti au fost surprinsi, joi seara, de o avalansa in zona varfului Negoiu din muntii Fagaras, la o altitudine de circa 2.300 m, o echipa a Salvamont Sibiu aflandu-se aproape de locul in care acestia sunt blocati, a anuntat DSU.

- In seara zilei de 13 ianuarie 2021, in muntii Fagaras, in zona vf. Negoiu, la o altitudine de cca 2300 m, 2 turisti au fost surprinsi de o avalansa.Conform primelor date oferite de DSU, unul dintre acestia a suferit leziuni traumatice la nivelul membrelor inferioare, iar celalalt a reusit sa iasa din…

