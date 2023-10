Stiri pe aceeasi tema

- O turista din Portugalia a fost ranita, sambata, in timp ce se afla pe munte, in Bucegi, dupa ce a fost lovita in cap de o piatra. Salvamontistii prahoveni au intervenit in prima faza, femeia fiind preluata de un elicopter pentru a fi dusa la spital.

- O femeie, de 73 de ani, a suferit arsuri pe aproximativ 75% din suprafața corpului, dupa ce a fost surprinsa de un incendiu de miriște și vegetație uscata intr-o localitate din Arad. La locul evenimentului a fost solicitat elicopterul SMURD. Pompierii militari aradeni au fost solicitați joi sa intervina…

- Un barbat a condus un microbuz pe strada Sfantul Andrei din localitatea Sanandrei dinspre Satchinez inspre municipiul Timișoara, iar la intersecție cu strada Primaverii a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar in varsta de 19 ani. In urma impactului au rezultat 3 victime, respectiv…

- Trei persoane, o femeie si doi barbati, ambii soferi, au fost raniti, joi, dupa un accident rutier care a avut loc in localitatea Becicherecu Mic, de langa Timisoara. Accidentul s-a produs intre o masina si un microbuz, iar soferul masinii a ramas incarcerat, fiind apoi preluat de elicopterul SMURD…

- Turista, in varsta de 61 de ani, se afla impreuna cu mai mulți prieteni pe traseul Zanoaga-Cheile Zanoagei. Ea a fost nevoita sa apeleze la autoritați pentru ajutor, iar la fața locului au intervenit jandarmii dambovițeni. Femeia a primit primul ajutor, iar piciorul i-a fost imobilizat cu atele. Ulterior,…

- Trei persoane au ajuns la spital in urma unui accident petrecut miercuri in județ. A fost necesara și intervenția echipajului de la descarcerare. Un accident rutier a avut loc, miercuri, la Cațcau, jud. Cluj. Au fost implicate 3 mașini. Trei persoane, printre care și o minora, au fost transportate la…

- Intervenții la ceas de seara pe Valea Cerbului și Valea Caraimanului. Unul dintre cele mai importante sfaturi, atunci cand alegem sa parcurgem un traseu turistic montan, este ca sa ne informam in prealabil asupra gradului sau de dificultate, astfel incat sa nu depașeasca capacitațile noastre fizice.…

- Incident grav, luni seara, pe un camp din zona localitații timișene Herendești. Doi tineri de 16 și 18 ani au ajuns la spital dupa ce au cazut cu un ATV. Unul dintre tineri a fost ranit grav și a fost transportat la spital cu elicopterul SMURD.