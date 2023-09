Stiri pe aceeasi tema

- O turista care a suferit un traumatism grav la glezna, in timp ce se afla in zona varfului Retezat, a fost transportata cu elicopterul la Spitalul din Petrosani. Femeia nu se echipase corespunzator pentru un traseu de acest fel, purtand espadrile din panza. Operatiunea de salvare a victimei a avut loc…

- O turista cu fractura de glezna, incalțata cu niște espadrile ușoare de oraș, a fost extrasa cu elicopterul de pe creasta vestica a Varfului Retezat, potrivit Salvamont Hunedoara. Salvatorii montani atrag atenția la modul de echipare al turiștilor in zona montana. „Acțiune de salvare a salvamontiștilor…

- Salvatorii montani intervin duminica pentru recuperarea trupului unei persoane decedate pe versantul Farcau (la 1.900 de metri altitudine) din Muntii Maramuresului, aproape de frontiera de stat romano-ucraineana, descoperirea fiind facuta de un turist, a informat directorul Serviciului Public Judetean…

- Acțiune in derulare a Serviciului Public Județean Salvamont Maramures intr-o zona abrupta, greu accesibila a localitații Boiu Mare. Din primele informații furnizate de Salvamont Maramureș, este vorba despre un barbat aflat la munca la exploatare material lemnos care a suferit un grav accident, cu politraumatisme,…

- Aseara salvatorii montani au fost solicitați sa intervina pentru a salva doua persoane care s-au ratacit in zona greu accesibila a varfului Troian din comuna Moisei. Persoanele aflate pe ATV-uri au fost surprinse de furtuna și nu au mai gasit traseul de coborare. „Salvatorii montani din echipa de prim…

- Un barbat in varsta de 59 de ani s-a accidentat destul de serios in timp ce se afla in zona Creasta Cocoșului, fiind nevoie de intervenția salvamontiștilor montani. ”Barbatul in varsta de 59 de ani cu traumatism la membrul inferior stang a fost preluat de salvatori de pe poteca ce duce la Creasta Cocoșului…

- Salvamont Maramures anunta duminica o actiune in plina desfasurare, pentru recuperarea unui cioban care acuza probleme medicale. ”Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures in zona Moisei - Pietrosul Rodnei, jud Maramures. Ciobanul aflat la o stana in zona mentionata a sunat la 112 anuntand care…

- Imagini greu de privit au fost surprinse pe o șosea din nord-estul Indiei, acolo unde mai multe mașini au fost lovite in plin de o cadere de pietre de pe munte, in urma carora au murit mai multe persoane. Imaginile au fost surprinse de o camera de bord a unui șofer, fiind foarte greu de […] The post…