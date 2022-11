Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 53 de ani din Iran este cautat luni seara de salvamontisti, dupa ce s-a ratacit pe Platoul Bucegi. ”15 salvamontisti din Busteni, Prahova si Dambovita cauta de la ora 16,30 un turist ratacit pe Platoul Bucegi. Barbatul de 53 de ani din Iran a urcat de dimineata cu telecabina si a inceput…

- Seara grea pentru salvamontiștii prahoveni. Un turist a cazut din poteca, pe traseul Jepii Mici, din Bucegi, și a ramas agațat de un copac. Acțiune dificila a salvamontiștilor pentru salvarea unui barbat cazut pe traseul Jepii Mici. Deznodamantul intervenției La scurt timp dupa ce au fost informați,…

- Alarma a fost data tarziu in noapte, atunci cand pompierii au fost chemați sa stinga un incendiu la o casa din județul Suceava. Cand salvatorii au ajuns la fața locului, flacarile uriașe mistuiau acoperișul locuinței și o anexa.Conform primelor informații, se pare ca incendiul ar fi fost pus intenționat.…

- Un tanar este cautat, duminica, de salvamontistii din Hunedoara in Masivul Retezat, dupa ce s-a despartit de grupul cu care era. Acesta a incercat sa coboare pe versantul nordic al Varfului Papusa, dar a alunecat de zapada inghetata, a transmis Salvamont Hunedoara. Salvamont Hunedoara a reluat cautarile…

- O delegatie a Salvamont Romania, formata din reprezentanti ai serviciilor Salvamont din Cluj, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Maramures, Mures, Sibiu, Poiana Brasov, Prahova si Zarnesti, participa timp de o saptamana la un stagiu complex de formare profesionala in Italia, organizat de structura italiana…

- Un barbat din Valea Jiului, disparut in padure, a fost gasit dupa opt zile, fara probleme de sanatate care sa ii puna viața in pericol, pe valea paraului Braița, aproape de Lupeni, transmite Rador. In tot acest timp, el a fost cautat de echipele Salvamont din Straja și Uricani, care au folosit inclusiv…