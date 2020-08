Turist, decedat în Munții Făgăraș după ce a căzut în gol 400 de metri (Foto) Un barbat in varsta de 40 de ani, din București, a murit in munții Fagaraș dupa ce a cazut in gol 400 de metri, de pe creasta Arpașelului.. Barbatul care a urcat pe creasta Fagarașilui singur, era echipat corespunzator pentru escalada, insa nu era asigurat și a cazut aproximativ 400 de metri in gol, fiind gasit inconștient, dupa un apel la 112, de salvamontiștii de la Cota 2000. Salvamontiștii din Argeș, care au intervenit in acest caz, spun ca barbatul se afla singur pe munte, era experimentat și incerca sa escaladeze o creasta, potrivit digi24.ro. Ion Sanduloiu, șeful Salvamont Argeș a declarat… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

