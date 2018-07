Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii Detasamentului Zalau din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj au fost solicitati sa intervina luni, 25 iunie, in jurul orei 19.30, in localitatea Girceiu, pentru a salva un cal cazut intr-un sant de pe marginea drumului. Animalul a fost scos si predat proprietarului.…

- Salvamontistii din Busteni participa, duminica dupa-amiaza, la o ampla operatiune de salvare a unei turiste care a cazut intr-o prapastie din muntii Bucegi. Tanara este ranita, iar salvatorii montani au solicitat si ajutorul unui elicopter SMURD

- Un grup de maimute facea activitatile zilnice, asta insemnand mancatul de banane sau bataia cu banane. In timpul acestei zarve, au observat un leopard zbatandu-se in fundul unei fantani. Probabil ca daca ar fi incercat sa scoata singure felina ar fi sfarsit drept pranz pentru aceasta, dar…

- Potrivit ISU Hunedoara, ajunsi la locul desfasurarii incendiului, pompierii militari au constatat ca focul se manifesta intr-o camera iar in fata blocului se afla o victima decedata, cel mai probabil in urma traumatismelor suferite prin cadere de la inaltime. Pompierii au stins rapid incendiul care…

- Un barbat a fost prins sub metrou, in statia Basarab, sambata, 9 iunie, fiind vorba de un accident și nu de o tentativa de sinucidere. Victima a fost scoasa de sub garnitura de tren și transportata la spital, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISU-BIF).…

- O fetița de 2 ani, din Valu lui Traian, a cazut in haznaua din curte, la o adancime de 5 metri. Pompierii ISU Dobrogea au reușit sa o scoata la timp, micuța fiind in afara oricarui pericol.

- Un grav accident de circulație s-a produs miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 18:20, in localitatea bistrițeana Bața. Din primele informații, un barbat in varsta de 50 de ani care se deplasa pe o bicicleta a fost lovit in plin de un autotren care se deplasa pe Drumul Național 17. In urma apelului la…

- O femeie care a cazut pe șine în metroul din orașul Moscova, a murit din cauza ranilor incompatibile cu viața. Potrivit presei ruse, victima este din Republica Moldova, iar tragedia a avut loc luni la stația de metrou „Mendeleevskaia". Femeia a cazut pe șine în…