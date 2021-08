Stiri pe aceeasi tema

- Am vazut cu toții zborul miliardarilor catre spațiu, intai Richard Branson, apoi, marți, Jeff Bezos. Insa, care este viitorul turismului spațial? De ce ar dori oamenii sa plateasca milioane de dolari pe astfel de bilete? Este doar un moft al super bogaților sau chiar exista substanța economica in acest…

- Specialiștii atrag agtenția privire la daunele ecologice cauzate de turismul spațial, care este inca la inceput. Cursa spațiala a miliardarilor este lansata, deschizand calea pentru o noua industrie turistica in plina expansiune. Prețul platit de Richard Branson și Jeff Bezos Nu au fost niciodata atat…

- Dupa ce Jeff Bezos și echipajul lor au revenit din zborul spațial de marți, compania Blue Origin a anunțat ca incepe vanzarea biletelor. Cei interesați sa zboare in spațiu au fost rugați sa trimita companiei un e-mail - dar costul biletului nu a fost anunțat. Spre deosebire de Virgin Galactic…

- Trei miliardari, Jeff Bezos, Elon Musk și Richard Branson, s-au inscris in cursa pentru a inaugura o noua era a turismului: calatoriile in spațiu. Intr-o analiza, Reuters arata parcursul pe care l-a avut fiecare dintre cele trei companii rivale pentru inaugurarea calatoriilor spațiale comerciale: de…

- Jeff Bezos, fondator și CEO al Amazon, cea mai mare companie de vanzari online din lume, are un mare vis. Vrea sa devina primul miliardar care ajunge in spațiu ca parte a misiunii sale Blue Origin. Conform programarii, Bezos și fratele sau vor ajunge in spațiul suborbital pe 20 iulie. Banii nu aduc…

- Cursa spațiala stransa intre miliardari. Richard Branson se pare ca va fi primul care va ajunge la limita spațiului cosmic. Pe 11 iulie, acesta va urca la bordul unei nave Virgin Galactic și se va lansa spre zona cu gravitație zero. Zborul lui Jeff Bezos este programat cateva zile mai tarziu, pe 20…

- Anuntul ca Jeff Bezos (Amazon) va calatori in spatiu cu primul echipaj al companiei Blue Origin scoate in evidenta obsesia pe care unii miliardari o au de a porni in cucerirea spatiului, o idee impartasita si de Elon Musk (Tesla) sau de Richard Branson (Virgin).

- Anuntul de luni ca Jeff Bezos (Amazon) va calatori in spatiu cu primul echipaj al companiei Blue Origin scoate in evidenta obsesia pe care unii miliardari o au de a porni in cucerirea spatiului, o idee impartasita si de Elon Musk (Tesla) sau de Richard Branson (Virgin), relateaza EFE. Cel mai bogat…