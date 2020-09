Turismul rural, şansa României de a ieşi pe piaţa internaţională Ziua Mondiala a Turismului, sarbatorita din 1979 in data de 27 septembrie, are ca tema turismul rural, o zona pe care romanii au descoperit-o tot mai mult in acest an constransi de conditiile impuse din cauza pandemiei si una in care Romania poate intra cu succes in competitie cu orice tara europeana.



"Turismul rural este, probabil, cea mai spectaculoasa forma de turism din Romania ultimilor 25 de ani. Turismul rural reprezinta una din formele de turism cu care putem fi in competitie cu orice tara europeana dezvoltata turistic. Romania se pozitioneaza foarte bine la nivel international,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Mondiala a Turismului, sarbatorita din 1979 in data de 27 septembrie, are ca tema turismul rural, o zona pe care romanii au descoperit-o tot mai mult in acest an constransi de conditiile impuse din cauza pandemiei si una in care Romania poate intra cu succes in competitie cu orice tara europeana,…

- Tinerii din Reșița se implica pentru a-și modela viitorul. Recent numit director județean al Consiliului Tineretului din Romania, reșițeanul Claudiu Stoica, a prezentat planul in 10 puncte elaborat de aceasta organizație neguvernamentala pentru sprijinirea tinerilor.

- Dupa “The Creed”, Glance continua sa lanseze piese pentru piața internaționala. Astfel, artistul revine cu piesa “Huncho” compusa chiar de el, in colaborare cu Ackym. “Dupa cum am spus, dupa 5 piese number one in Romania, vreau neaparat sa ma axez pe piața internaționala. “Huncho” continua aceasta poveste…

- ​Startup-urile IT din România se pot înscrie la o competiție europeana de profil, la care sunt puse la bataie cursuri și mentorat de la Google și McKinsey, dar și un premiu cash, de 50.000 de euro. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Potrivit unui raport JATO pe luna iunie, Dacia Logan și Sandero au fost lidere de vanzari in Europa, in condițiile in care piața auto europeana a inregistrat un declin de 24%. Dacia Sandero, cel mai bine vandut model de autoturism asamblat in Romania pe piata europeana, s-a reintors in topul celor mai…

- Dupa o pauza de sapte ani, Romania va avea din nou reprezentanta in cea mai importanta competitie europeana la nivel de cluburi! Actuala campioana a baschetului feminin romanesc, Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, va juca in premiera in cea mai importanta competitie europeana. …

- Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe va evolua in Euroliga, deocamdata nu se știe cate echipe se vor inscrie, dar daca vor fi mai mult de 16, formația din Romania va susține preliminarii Ultima campioana a baschetului feminin romanesc, Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, va juca in premiera in cea mai importanta competiție…

- Piata auto europeana a scazut si in luna iunie, dar declinul a fost mai modest decat in lunile precedente, gratie in special planului de sustinere a industriei auto adoptat in Franta, arata cifrele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP, informeaza AGERPRES…