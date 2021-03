Turismul românesc, scădere cu 40% în ianuarie 2021, față de ianuarie 2020 Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna ianuarie 2021 au insumat 480.000 persoane, in scadere cu 39,6% fata de cele din luna ianuarie 2020. Din numarul total de sosiri, in luna ianuarie 2021 sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 96%, in timp ce turistii straini au reprezentat 4% In ceea ce priveste sosirile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (80,7% din total turisti straini), iar dintre aceștia 72,3% au fost din tarile Uniunii Europene.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

