Calendar Ortodox 21 ianuarie 202. Ce sarbatoreste Biserica Ortodoxa sambata?

In aceasta luna, in ziua a douazeci si una, pomenirea cuviosului nostru parinte Maxim Marturisitorul. Cuviosul parinte Maxim a trait pana in zilele raucredinciosului imparat Constans, care a imparatit intre anii 642 648. Constans a fost tatal binecredinciosului… [citeste mai departe]