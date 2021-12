Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale a publicat astazi, 1 Decembrie 2021, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei un videoclip viral pe contul oficial de Facebook, imagini prin care mai mulți studenți de

- Circulația autobuzelor TUP Turda prin zona centrala va fi restricționata de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, intrucat sunt organizate manifestari oficiale in zona Catedralei Ortodoxe.

- Miercuri, incepand cu ora 11:00, in municipiul Buzau – Calea Eroilor, buzoienii sunt invitați la evenimentul de 1 Decembrie organizat de Prefectura, impreuna cu Garnizoana Buzau, Consiliul Județean și Primaria municipiului Buzau.„La parada militara de la Buzau ocazionata de sarbatoarea naționala vor…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza miercuri si joi, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, un maraton de vaccinare anti-COVID, in sase spitale militare din tara, care sunt si centre regionale de depozitare a serurilor impotriva infectiei cu SARS-CoV-2. Persoanele care doresc sa se vaccineze…

- Duminica pe 21 noiembrie s-au implinit 7 ani de la accidentul aviatic de la Sibiu cand un elicopter militar IAR-330 PUMA de la Baza 71Aeriana s-a prabușit pe raza localitatii Malancrav.

- Ziua Naționala va fi marcata, in acest an, printr-o parada militara ce urmeaza sa aiba loc in București, la Arcul de Triumf. In condiții restranse, dat fiind contextul generat de situația COVID. Cu doar cateva zile ramase pana la evenimentul din 1 decembrie, Ministerul Apararii Naționale a anunțat ce…

- Parada Militara organizata cu ocazia zilei Nationale a Romaniei va avea loc in Piata Arcul de Triumf, din Bucuresti.Ceremoniile de celembrare vor vi de mica amploare, dat fiind contextul pandemiei de coronavirus.Comunicatul oficial MApN:"Detasamente de militari si specialisti din Ministerul Apararii…

- Lotul doi al Autostrazii A10 Sebes – Turda a intrat pe ultima suta de metri dupa ce constructorul a finalizat asfaltarile (stratul de uzura) pe toti cei 24 de kilometri dintre Alba Iulia Nord si Teius, iar deschiderea circulatiei va fi posibila in cateva saptamani, anunta fostul ministru al Transporturilor…