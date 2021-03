Stiri pe aceeasi tema

- Turda a fost astazi gazda unei delegații din Republica Moldova, compusa din primari și viceprimari din cinci unitați administrativ-teritoriale din Moldova (Chișinau, Strașeni, Cahul, Iaoveni și Edineț), reprezentanți ai Guvernului

- 11 persoane au ajuns la spital cu hipotermie pe parcursul saptamanii trecute. Cazurile au fost inregistrate in municipiul Chișinau și in raioanele Nisporeni, Edineț, Șoldanești, Strașeni, Soroca, Cahul, Cantemir, Ocnița. Pacienții sunt șase barbați și cinci femei cu varste cuprinse intre 26 – 91 de…

- CHIȘINAU 16 feb - Sputnik. Dar frig va fi și in raioanele de centru: -11..-14°C, in cele din sud: -10..-13°C, in Capitala: -12..-14°C. © AP Photo / Martin MeissnerMai multe linii, mai puține detalii: fotografii minimaliste - iarna 202118Dar gerurile cele mai aspre vin in noaptea de joi spre…

- CHIȘINAU 16 feb - Sputnik. Șase barbați și cinci femei cu varsta cuprinsa intre 26 și 91 de ani au fost diagnosticate cu hipotermie saptamana trecuta. Astfel, in perioada 8 - 14 februarie aceștia au solicitat ajutorul medicilor și au fost transportați la spital. © Sputnik / Miroslav RotariO femeie…

- Patru statii PECO din Republica Moldova, dintre care trei amplasate in Chisinau si una in raionul Straseni, au fost supuse atacurilor talharesti, in doar o luna, de catre trei tineri inarmati.

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL SEDINTEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 22 DECEMBRIE 2020 - ORA 13,30:

- Festivalul Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Sociala MOLDOX, desfașurat de cinci ani la Cahul, se pare ca se va extinde și la Ungheni. In ziua de 15 decembrie, cațiva membri ai echipei festivalului respectiv, in frunte cu directorul Maxim Cirlan, au intreprins o vizita la Ungheni, pentru…

O cititoare care locuiește pe strada Macilor din Turda ne-a sesizat faptul ca de doua nopți lipsește iluminatul public pe aceasta strada.