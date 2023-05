Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan se confrunta cu cea mai dificila provocare politica de pana acum in alegerile prezidentiale si parlamentare de duminica. Opozitia simte ca are cea mai buna sansa a sa de a pune capat celor doua decenii de cand este la putere si de a-i inversa politicile, relateaza Reuters,…

- Turcii sunt puși sa aleaga la alegerile prezidențiale de duminica, 14 mai 2023, daca vor continuitate sau prefera schimbarea: Erdogan și Kilicdaroglu sunt cei doi lideri pe care alegatorii vor pune ștampilele.

- Va pierde Erdogan puterea, dupa 20 de ani? Este intrebarea care intereseaza Orientul și Occidentul, deopotriva. Turcii sunt chemați duminica, 14 mai, sa iși aleaga președintele republicii. In Romania, au votat deja aproape jumatate din cei aproximativ 20.000 de turci care locuiesc aici.

- Cei mai mulți kurzi sunt dezamagiți de politicile actualului președinte din Turcia și tocmai de aceea il susțin pe candidatul opoziției la alegerile prezidențiale. Saptamana trecuta o mulțime de kurzi l-au intampinat pe Kemal Kilikdaroglu, rivalul lui Erdogan, in orașele majoritar kurde Agri și Van.…

- Cei care au trait in Turcia in ultimul deceniu au fost martorii unui șir lung de dezastre, unele doar parțial „naturale”, iar altele de origine suta la suta umana, se arata intr-un articol publicat sub pseudonim in The Guardian.

- Președintele Turciei și președintele Rusiei s-au gasit online pentru a inaugura o centrala nucleara construita de turci. Care este gestul neasteptat facut de Vladimir Putin in acea videoconferinta cu Erdogan. Imaginile fac inconjurul lumii. Vladimir Putin nu s-a mai comportat așa niciodata. Cine l-a…

- Pentru mulți oameni din Turcia, viața de zi cu zi a devenit mult prea scumpa. Sub conducerea președintelui Erdogan, prețul alimentelor a crescut vertiginos. La fel și in cazul chiriilor, energiei și apartamentelor noi. Acest lucru este valabil mai ales in zonele populare de vacanța. Dar aici, in principal…

- In discursul sau de luni, președintele Turciei a promis construirea a 200.000 de locuinte in cele 11 provincii turce afectate de seismul devastator din 6 februarie."Niciunul dintre imobile nu va fi mai inalt de trei sau patru etaje", a declarat Erdogan aflat in provincia Hatay (sud), cea mai afectata…