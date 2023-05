Stiri pe aceeasi tema

- Președintele in exercițiu Recep Tayyip Erdogan a fost fotografiat cand imparțea bancnote in valoare de 200 de lire turcești, la secția de votare unde a votat astazi, in timp ce dadea mana cu susținatorii sai, potrivit The Guardian.Turcii au votat azi in turul al doilea al alegerilor prezidențiale, in…

- Sectiile de votare s-au deschis duminica la ora locala 08:00 (05 GMT) in Turcia, pentru un al doilea tur inedit al alegerilor prezidentiale, in care presedintele aflat la sfarsit de mandat Recep Tayyip Erdogan se confrunta cu social-democratul Kemal Kilicdaroglu, informeaza

- Milioane de alegatori din Turcia voteaza, duminica, in al doilea tur de scrutin, pentru a-și alege urmatorul președinte. Turcii au de optat intre Recep Tayyip Erdogan și principalul sau contracandidat, Kemal Kilicdarogl. Primul tur a avut loc pe 14 mai, cand niciun candidat nu a depașit procentul de…

- Turcii sunt chemati duminica la urne pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, care ar putea duce la prelungirea domniei presedintelui Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de doua decenii, scrie Reuters.

- Turcii au mers duminica la urne pentru a-și alege președintele pentru urmatorii cinci ani. Niciunul din principalii doi rivali, președintele in funcție Recep Tayyip Erdogan (AKP, 70 de ani) și candidatul opoziției unite, Kemal Kilicdaroglu (CHP, 75 de ani) nu au reușit sa obțina 50% din voturi, conform…

- Turcia si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au luat o decizie cu privire la aderarea la NATO a Finlandei, care urmeaza sa fie anuntata oficial vineri, in cadrul unei vizite a presedintelui finlandez Sauli Niinisto, anunta miercuri Helsinki, relagteaza AFP, potrivit news.ro.”Turcii sperau sa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca bilantul tragic al cutremurelor de luna trecuta din Turcia a ajuns la peste 48.000 de morti. Erdogan a mers duminica in Hatay, provincie afectata puternic de seisme.“In ciuda tuturor eforturilor, au fost locuri in care nu am putut ajunge la timp…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a semnat vineri decretul de convocare a alegerilor parlamentare si prezidentiale la data de 14 mai, cu o luna inainte de termen, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.'Tara noastra va merge la urne pentru a-si alege presedintele si parlamentarii pe 14 mai', a declarat…