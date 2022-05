Stiri pe aceeasi tema

- Turcia vrea sa primeasca garanții scrise de la Suedia și Finlanda ca ”nu mai susține teroriștii”. Aceasta este una dintre principalele condiții pentru ca Ankara sa nu impiedice intrarea țarilor scandinave in NATO. Negocierile trilaterale intre state incep maine. „Suedia și Finlanda ar trebui sa inceteze…

- Turcia a blocat inceputul negocierilor de aderare la NATO ale Finlandei si Suediei, au confirmat miercuri pentru DPA surse din Alianta nord-atlantica. Astfel, Consiliul Nord-Atlantic, care guverneaza Alianta, nu a putut lua decizia de a incepe procesul de aderare, asa cum era planificat. Suedia si Finlanda…

- Președintele Recep Erdogan a avertizat ca Turcia refuza admiterea Suediei și Finlandei in NATO. Liderul de la Ankara a facut aceasta declarație luni, 16 mai 2022. Erdogan a facut aceasta declarație chiar dupa ce s-a anunțat ca Suedia și Finlanda vor trimite o delegație in Turcia, care sa negocieze cu…

- Ministrul de externe al Turciei a spus ca Suedia și Finlanda trebuie sa inceteze sa mai sprijine teroriști și sa ridice interdicțiile de export impuse Turciei, in contextul in care doresc sa devina membre NATO, relateaza Reuters. Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, a declarat duminica…

