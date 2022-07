Turcia va relua explorarile controversate de gaze in estul Mediteranei pe 9 august, a anuntat Ministerul Energiei, cu riscul unor noi tensiuni cu Grecia si Cipru, relateaza AFP. „Nava de inspectie turca Abdulhamid Han va incepe o misiune in Mediterana pe 9 august la plecarea din portul Mersin” (sud), a anuntat ministerul intr-un comunicat. Destinatia navei nu a fost precizata marti, dar Ankara a lasat sa se inteleaga ca este vorba de o reluare iminenta a activitatilor sale in estul Mediteranei saptamana trecuta, intr-un discurs al vicepresedintelui Fuat Oktay rostit in cursul unei vizite in autoproclamata…