Turcia va prelua mai mulți bolnavi de cancer din Gaza Un grup de bolnavi de cancer care au putut trece din Fasia Gaza in Egipt vor fi transferati in Turcia, a anuntat miercuri seara ministrul sanatatii turc, informeaza AFP. „Douazeci si sase de pacienti bolnavi de cancer din Gaza au trecut postul de frontiera de la Rafah. Noi am prevazut sa-i aducem pe acesti 26 de pacienti in Turcia astazi”, a afirmat in fata unor jurnalisti ministrul turc al sanatatii, Fahrettin Koca, care s-a deplasat in Egipt pentru discutii asupra transportului de ajutor umanitar in Gaza. In total 39 de persoane, dintre care 13 insotitori ai pacientilor, vor fi transferate in… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca Israelul este un "stat terorist", care comite crime de razboi și incalca dreptul internațional in Gaza, relateaza Reuters, citata de The Guardian. De asemenea, liderul turc a repetat ca gruparea militanta palestiniana Hamas nu este o organizație…

- Ministerul de Externe turc a condamnat luni „in cei mai fermi termeni” ceea ce a spus ca este un „atac israelian” asupra Spitalului de Prietenie turco-palestinian, singurul pentru bolnavii de cancer din Gaza. „Nu poate exista nicio justificare pentru un astfel de atac asupra singurului spital de cancer…

- Ajutoarele umanitare asteptate de palestinienii din Fasia Gaza au inceput sa tranziteze prin punctul de trecere Rafah, dinspre Egipt, vecin cu enclava aflata sub asediu de cand Hamas a atacat Israelul, au anuntat presedintii american si egiptean. Ajutorul umanitar trebuie sa intre „in fiecare zi” in…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat marti ca „nimeni nu va putea opri fortele de rezistenta” daca Israelul isi continua ofensiva impotriva Fasiei Gaza, relateaza AFP si Reuters. „Daca crimele regimului sionist continua, fortele musulmane si de rezistenta vor deveni nerabdatoare…

- Iranul a avertizat luni despre o posibila „actiune preventiva” impotriva Israelului „in urmatoarele ore”, in timp ce armata israeliana se pregateste sa lanseze o ofensiva terestra in Fasia Gaza. Teheranul a avertizat in mod repetat ca o invazie la sol a Fasiei Gaza ar genera un raspuns pe alte fronturi,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri, 13 octombrie, afirmatiile sefului diplomatiei americane, Antony Blinken, despre care a spus ca s-a prezentat in timpul vizitei oficiale efectuate in urma cu o zi in Israel ca secretar de stat, "dar si ca evreu", informeaza Agerpres preluand AFP."Ma…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri afirmatiile sefului diplomatiei americane Antony Blinken, despre care a spus ca s-a prezentat in timpul vizitei efectuate in urma cu o zi in Israel ca secretar de stat, „dar si ca evreu”, relateaza AFP. „Ce ati spune daca cineva va zice: ‘Ma prezint…

- Hamas a respins propunerea Egiptului de a crea un coridor umanitar, pentru ca aceasta „ar forta poporul palestinian sa isi paraseasca patria” si ar implica noi stramutari si cautari de locuri de refugiu, a declarat joi pentru EFE o sursa din cadrul gruparii islamiste. „Deschiderea unui coridor sigur…