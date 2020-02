Turcia suspenda toate legaturile aeriene cu China

Stiri pe aceeasi tema

- Renault va extinde pana pe 13 februarie perioada in care va fi inchisa fabrica sa din Wuhan, China, in linie cu indicatiile autoritatilor de la Beijing privind epidemia cu coronavirus si a extinderii vacantei de Anul Nou chinezesc, a declarat luni un purtator de cuvant al producatorului auto francez,…

- Planurile companiei americane Apple Inc. vizand majorarea cu 10% a productiei de telefoane iPhone, in prima jumatate a acestui an, ar putea sa se loveasca de un obstacol in conditiile in care epidemia de coronavirus se extinde in China, sustine cotidianul japonez Nikkei Asian Review, preluat de Reuters.…

- O nava militara romaneasca va prelua pentru sase luni comanda unei grupari NATO, urmand sa desfasoare misiuni in Marea Neagra si Marea Mediterana. Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, Romania va prelua, joi, 16 ianuarie, comanda gruparii navale permanente a NATO de lupta contra minelor…

- Autoritatile daneze au decis sa intervina si sa plafoneze dobanzile la creditele de consum, dupa ce dobanzile anuale percepute de unii furnizori de credite au urcat pana la 800%, transmite Bloomberg. Guvernul de la Copenhaga si o larga coalitie de partide in Parlament au cazut de acord sa…

- Prabușirea unui colos. Una dintre cele mai mari companii aeriene din lume da in judecata Boeing, din cauza avioanelor 737 MAX Compania aeriana Turkish Airlines se pregateste sa demareze o actiune in justitie impotriva constructorului american de avioane Boeing, din cauza incertitudinilor cu privire…

- Uniunea Europeana a inregistrat in octombrie un excedent al balantei comerciale de 2,2 miliarde de euro, fata de un deficit de opt miliarde de euro in perioada similara din 2018, potrivit datelor publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In octombrie, exporturile de bunuri…

- China a suspendat taxele vamale suplimentare asupra produselor americane - taxe ce urmau sa intre in vigoare duminica - dupa anuntul facut vineri de Beijing si Washington privind incheierea unui "armistitiu" in razboiul lor comercial. Astfel, China a suspendat intrarea in vigoare a unor taxe…

- Adidas intentioneaza sa inchida fabricile robotizate din Germania si SUA, lansate pentru a aduce productia mai aproape de clienti, anuntand luni ca instalarea unei parti din tehnologie in Asia va fi "mai flexibila si mai economica", transmite Reuters. Fabricile Adidas erau menite sa faca fata…