Turcia si Olanda au convenit vineri sa-si normalizeze relatiile diplomatice, dupa disputa din 2017 legata de referendumul turc privind cresterea puterilor prezidentiale, relateaza AFP si dpa. Ministrii olandez si turc de externe au convenit in cursul unei convorbiri telefonice normalizarea relatiilor diplomatice dintre cele doua tari, se arata intr-o declaratie comuna difuzata de MAE olandez. Autoritatile olandeze au interzis, in martie 2017, aterizarea avionului in care se afla ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, ce ar fi urmat sa sustina un discurs in favoarea presedintelui Recep Tayyip…