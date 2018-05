Stiri pe aceeasi tema

- Ankiara a anuntat ca a rechemat ambasadorii Turciei de la Tel Aviv si Washington pentru consultari, dupa ce peste 50 de protestatari palestinieni au fost impuscati mortal de fortele de securitate israeliene la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, informeaza presa internationala.

- Turcia considera ca este tratata incorect si subiectiv de Uniunea Europeana, a declarat marti un purtator de cuvant al guvernului de la Ankara, dupa raportul anual al Comisiei Europene privind perspectivele de aderare a tarii la UE, informeaza Reuters. La incheierea unei reuniuni a cabinetului turc,…

- Procesul unui pastor american, acuzat de activitati 'teroriste' si a carui detentie in Turcia de un an si jumatate a alimentat tensiunile dintre Ankara si Washington, a inceput luni in vestul Turciei, a constatat un jurnalist al AFP prezent la fata locului. Procesul a inceput in cursul diminetii…

- Premierul elen Alexis Tsipras a cerut marti Turciei, stat aliat in cadrul NATO, sa elibereze doi militari greci retinuti in urma cu peste o luna pe teritoriul turc si a acuzat Ankara de escaladarea tensiunilor, relateaza Reuters si dpa. "Asteptam cu rabdare" eliberarea lor, a declarat Tsipras in cadrul…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA a declarat saptamana aceasta faptul ca, SUA nu intenționeaza sa paraseasca orașul strategic Manbij din Siria, in ciuda angajamentului Turciei de a elimina luptatorii YPG din aceasta localitate aflata in nordul Siriei.

- Profesorii, care au fost vizati in cursul unei operatiuni atat la Ankara, cat si in alte 19 provincii au lucrat in scoli anterior inchise pentru presupuse legaturi cu reteaua predicatorului Fethullah Gulen, autoexilat in SUA. Intr-o alta operatiune, efectuata la Konya, in centrul Turciei,…

- Statele Unite au cerut Turciei sa renunțe la achiziționarea sistemului anti-racheta S-400, fabricat in Rusia, avertizand autoritațile de la Ankara cu privire la consecințele unei astfel de decizii, se afirma intr-un reportaj al cotidianului Haberturk care citeaza o sursa de la Washington.

- Parlamentul Olandei a adoptat joi o motiune prin care recunoaste drept genocid masacrarea a 1,5 milioane de armeni de catre Turcia, in 1915, informeaza Reuters. Doar trei parlamentari din 150 au votat impotriva, desi guvernul olandez anuntase ca pozitia fata de genocid nu va deveni o politica oficiala…