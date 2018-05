Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgenta din Turcia, impusa dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, ar putea fi extinsa si dupa alegerile din 24 iunie, a anuntat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan,...

- Parlamentul din Turcia a aprobat propunerea presedintelui Recep Tayyip Erdogan de a organiza alegeri prezidentiale si parlamentare in 24 iunie, cu aproape un an si jumatate mai devreme decat era programat, scrie Reuters. Parlamentarii partidului de opozitie pro-kurd HDP au parasit cladirea Parlamentului…

- Premierul turc, Binali Yldirim, a respins vineri preocuparile exprimate de catre Washington in legatura cu corectitudinea alegerilor prezidentiale si legislative anticipate care vor avea loc pe 24 iunie in Turcia, spunand ca SUA ar trebui sa se concentreze pe preocuparile lor electorale, aluzie la…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat alegeri anticipate prezidentiale și legislative, pe 24 iunie. Alegerile vor avea loc cu un an si jumatate mai devreme decat termenul prevazut inițial.

- The Associated Press scrie ca a vazut mesaje trimise vineri mai multor angajati la nivel regional, prin care acestia sunt indemnati sa-si indeplineasca datoria de cetateni si sa raporteze cand si unde au votat. Intr-un mesaj se precizeaza ca angajatorii vor tine o evidenta cu aceste informatii…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a avertizat joi ca relatiile tensionate intre tara sa si Turcia nu vor putea reveni la normal fara punerea in libertate a unui jurnalist turco-german de catre Ankara si o ameliorare a statului de drept in Turcia, informeaza AFP, conform Agerpres.Merkel…

- Transnistria se pregateste activ pentru viitoarele alegeri prezidentiale preconizate la 18 martie în Rusia, iar liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat ca principalul obiectiv al regiunii este de a înregistra o prezenta record la urne, relateaza luni publicatia…

- Transnistria se pregateste activ pentru viitoarele alegeri prezidentiale preconizate la 18 martie in Rusia, iar liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat ca principalul obiectiv al regiunii este de a inregistra o prezenta record la urne, relateaza luni publicatia Independent.md.…