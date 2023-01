Stiri pe aceeasi tema

- Turcia vrea sa promoveze "acorduri de incetare a focului localizate" in Ucraina in lipsa unui acord de pace global, a declarat sambata Ibrahim Kalin, consilier apropiat al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Exclusa de administrația Trump din programul F-35, al carui partener era, pentru ca a achiziționat și pus in funcțiune sisteme rusești de aparare antiaeriana S-400 „Triumph”, Turcia a cerut Statelor Unite sa-i livreze 40 de avioane de vanatoare-bombardament F-16 „Viper” (adica cea mai recenta versiune…

- Șeful diplomației turce, Mevlut Cavusoglu, da semnale ca Turcia va continua sa blocheze aderarea Suediei la NATO - el spune ca aceasta nu a acționat inca pentru a extrada persoanele „cu legaturi cu terorismul” și nici nu le-a inghețat activele, relateaza Reuters.

- Ministerul de Externe al Turciei l-a convocat luni pe ambasadorul Suediei la Ankara pentru a cere o ancheta cu privire la un incident petrecut la Stockholm pe care il considera insultator la adresa presedintelui Recep Tayyip Erdogan, transmite Reuters, citand doua surse diplomatice.

- Autoritatile turce au anuntat marti ca au arestat 27 de persoane, printre care militari destituiti anterior, suspectati de legaturi cu predicatorul Fetullah Gulen, pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan il acuza ca a orchestrat tentativa de puci din 2016, informeaza AFP. Aceste 27 de persoane,…

- Turcia va ratifica aderarea la NATO a Suediei si Finlandei in cazul in care cele doua state nordice vor lua ”masurile necesare”, a declarat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in timpul unei intalniri cu seful Aliantei Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg, relateaza AFP, potrivit News.ro.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat joi seara Turcia sa aprobe admiterea Suediei si Finlandei in Alianta Nord-Atlantica, dar ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat ca cele doua state nu si-au indeplinit toate angajamentele.

- Finlanda si Suedia au indeplinit conditiile convenite cu Turcia in iunie si ar trebui sa li se permita sa adere la Alianta Nord-Atlantica in viitorul apropiat, a declarat joi, la Istanbul, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.