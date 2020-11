Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a anuntat luni revenirea in port a uneia din navele sale de explorare a carei desfasurare intr-o zona cu potentiale zacaminte importante de hidrocarburi in Mediterana de Est a suscitat tensiuni cu Grecia si Uniunea Europeana, transmite AFP. 'Nava noastra (de explorare) seismica Oruc Reis si-a…

- Uniunea Europeana (UE) a condamnat miercuri decizia "regretabila" a Turciei de a prelungi misiunea unei nave de explorare gaziera intr-o zona disputata cu Grecia in estul Marii Mediteraneene, informeaza AFP. "Ultimele anunturi de pe sistemul maritim de alerta Natvex privind continuarea activitatilor…

- Turcia a prelungit din nou, duminica, misiunea unei nave de explorare gaziera intr-o zona pe care o disputa cu Grecia in estul Marii Mediterane, in pofida protestelor Atenei care denunta aceasta "activitate ilegala", informeaza AFP, conform agerpres.ro. Marina turca a avertizat intr-un mesaj pe sistemul…

- Marina turca a informat ca nava de explorare Oruc Reis va fi in Mediterana de Est "din 12 pana in 20 octombrie" in zona in care s-a aflat in lunile august si septembrie, ceea ce ar putea genera tensiuni suplimentare in relatia Turciei cu Grecia, transmite AFP.

- Marina turca a informat duminica ca nava de explorare Oruc Reis va fi in Mediterana de Est "din 12 pana in 20 octombrie" in zona in care s-a aflat in lunile august si septembrie, ceea ce ar putea genera tensiuni suplimentare in relatia Turciei cu Grecia, transmite AFP. Oruc Reis va desfasura…

- Uniunea Europeana a cerut miercuri plecarea navei turce Yavuz, efectuand activitati de foraj in apele maritime ale Ciprului, pentru a pune capat tensiunilor din Mediterana de Est, noteaza AFP."Recenta retragere a navei de cercetari seismice Oruc Reis este o etapa importanta care deschide calea…

- Ministrul Energiei din Turcia, Fatih Donmez, a anuntat ca Turcia va trimite cea de-a doua nava de foraj care sa opereze in Marea Neagra. Anuntul oficialului vine la cateva saptamani dupa ce autoritatile de la Ankara au anuntat descoperirea celor mai mari depozite de gaze naturale din istoria Turciei…

- Nava de cercetare trimisa de Ankara intr-o zona disputata din Mediterana de Est, bogata in gaze naturale, a revenit in portul Antalya, a relatat duminica un cotidian turc, transmite AFP. Turcia a desfasurat la 10 august nava de cercetari seismice Oruc Reis in ape situate in apropierea unei insule grecesti,…