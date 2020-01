Turcia mizeaza pe venituri de un miliard de dolari anual de pe urma Canalului Istanbul Mega-proiectul vizand constructia unui canal intre Marea Neagra si Marea Marmara va oferi o trecere sigura pentru 185 de nave zilnic, comparativ cu 118-125 de nave care trec in prezent prin stramtoarea Bosfor, a declarat luni ministrul turc al Transporturilor, Cahit Turhan, pentru agentia de presa Anatolia.



"O suma totala estimata la un miliard de dolari pe an va fi colectata de la navele care vor trece prin Canal Istanbul", a declarat Cahit Turhan. Acesta a adaugat ca o serie de companii din Olanda, Belgia si Franta sunt interesate sa participe la acest proiect, estimand ca, daca lucrarile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Timpii de asteptare la iesirea din tara prin punctele de trecere a frontierei Nadlac I (pe DN 7) si Nadlac II (pe autostrada paneuropeana) au ajuns la doua ore, sambata dimineata, cele doua puncte fiind folosite la capacitatea maxima pentru tranzitare. Conform aplicatiei online de monitorizare…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs anul trecut aproape 190.000 de tone de turta dulce, in valoare de aproximativ 510 miliarde de euro, potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu 2008, productia de turta dulce a scazut cu 21%, in functie…

- Autoritatile de la Teheran au blocat accesul prin Internet mobil la website-uri straine in mai multe provincii din Iran, a anuntat miercuri agentia de presa semioficiala ILNA, citata de Reuters. Rude ale persoanelor ucise in timpul protestelor din ultima luna fata de cresterea pretului carburantilor…

- Ziua de miercuri se anunta cruciala pentru executivul francez, care discuta reforma sistemului de pensii si a anuntat ca nu intentioneaza sa faca un pas inapoi, in ciuda protestelor masive care au cuprins Franta in ultimele zile. Reforma sistemului de pensii este una dintre masurile promise in campania…

- Autoritatile au reusit sa scoata de pe nava cu oi rasturnata in Portul Midia, de duminica si pana in prezent, doar 230 de animale din 14.000, aproape jumatate dintre acestea fiind aduse la tarm miercuri, iar operatiunea continua si in aceasta noapte. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Guvernul de coalitie condus de premierul Mark Rutte intentioneaza sa reduca limita de viteza in timpul zilei pe autostrazile din Olanda, ca raspuns la o hotarare a unui tribunal privind poluarea cu azot, care a oprit proiectele de constructii si a generat proteste in randul fermierilor si al constructorilor,…

- Liderii UE nu au reusit sa ajunga la un acord in privinta inceperii negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord si Albania, joi, la Bruxelles, in prima zi a reuniunii Consiliului European. "Exista o anumita dezamagire. Trebuie sa recunoastem ca nu am reusit sa ajungem la un consens pentru…

- Plaje virgine, drumuri romantice, batute de vant si soare, munti ce tipa a salbaticie - pe toate le are Sardinia, din Italia. Insa combinatia poate parea unor turisti un pic cam prea mult. Autoritatile din Baunei, in estul provinciei Ogliastra, aflata in sudul Sardiniei, au lansat un apel…