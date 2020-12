Ministrul de externe Mevlut Cavusoglu a anuntat luni ca Turcia nu isi va abandona drepturile si interesele in Mediterana de Est din cauza posibilelor sanctiuni sau critici ale Uniunii Europene, informeaza Reuters.



In cadrul unei summit organizat vineri la Bruxelles, liderii UE au convenit sa pregateasca sanctiuni individuale limitate vizand Turcia pentru conflictele generate de Ankara in relatia cu Grecia si Cipru pe subiectul explorarilor offshore. Discutii cu privire la masuri mai dure au fost amanate pana in martie anul viitor.



Cancelarul german Angela Merkel a declarat…