Stiri pe aceeasi tema

- Royal Navy folosește explozii subacvatice pentru a dezactiva bombele ramase pe fundul oceanului, in special cele din cel de-al Doilea Razboi Mondial, aflate in numar mare. Activiștii de mediu acuza marina britanica ca cetaceele raman surde dupa aceste explozii. In Marea Britanie, o campanie pentru mediu…

- Excursiile de o zi in rezervatia Delta Dunarii, organizate de agentii de turism din Bucuresti, Prahova sau Constanta, sunt tot mai cautate de turisti, insa sunt considerate de catre reprezentanti ai Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD) ca fiind „toxice” pentru biodiversitatea…

- La inceputul lunii trecute, o nava de marfa care transporta substanțe chimice a luat foc in largul coastei Sri Lanka - lasand in urma sa un dezastru ecologic cu care insula va trebui probabil sa traiasca decenii. Deși incendiul a fost stins, problemele abia au inceput.

- Poluarea o problema mult discutata in ultimii ani, la nivel mondial, este la cote ridicate și in Romania. Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu, crede ca pentru a combate aceasta problema complexa trebui alocate resurse financiare gigant. Prin comparație, din cauza poluarii mor mai multe persoane…

- Un tribunal olandez a anuntat miercuri o decizie potrivit careia compania petroliera Shell (Royal Dutch Shell) trebuie sa-si reduca nivelul emisiilor de gaze cu efect de sera cu un procentaj cu mult mai mare decat isi propusese. Sentinta ar putea deschide calea pentru astfel de actiuni impotriva companiilor…

- O femeie cere ajutor în numele prietenului sau floreștean care are nevoie urgenta de trasnfuzie de sânge. Ciprian este floreșteanul care se lupta între viața și moarte. El este infectat cu COVID-19, iar în prezent…

- sursa foto: Facebook\ Adrian Bilba Un grup de pasari Flamingo a fost observat pe lacul Nuntași din județul Constanța. Adrian Bilba, managerul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, a postat pe Facebook mai multe imagini cu aceste pasari, pe lacul din apropierea localitații Istria care…

- Potrivit primarului orasului, furtuna a ucis 11 persoane si a provocat 102 raniti, in timp ce 3.050 de localnici au fost evacuati, relateaza Agerpres .Victimele au pierit in urma unor copaci smulsi de vantul violent, al stalpilor de electricitate prabusiti sau impinsi in cursurile de apa de vanturile…