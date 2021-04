Turcia intră din nou în lockdown Turcia intra din nou in lockdown, pentru urmatoarele 17 zile. Decizia carantinarii a fost luata dupa ce țara a inregistrat un numar record de contaminari cu Covid-19. In ultimele 24 de ore, in Turcia au fost inregistrate 37.000 de cazuri de infectare cu Covid-19 și 353 de decese. La inceputul lunii aprilie, Turcia a atins un record de peste 60.000 de infectari zilnice. Presedintele Recep Erdogan a anuntat lockdown de 17 zile in Turcia, incepand de joi seara. Lockdown-ul incepe pe 29 aprilie și se incheie pe 17 mai. In aceasta perioada are loc postul ramadanului. Pe perioada carantinei, toate magazinele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

