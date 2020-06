Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte 20 au fost ranite in cele doua cutremure de magnitudinea 5,9 si 5,7 grade, care s-au produs in estul Turciei in mai putin de 24 de ore, informeaza luni agentia Anadolu citata de EFE.Primul seism, de 5,9 grade pe Richter care a avut loc duminica dupa-amiaza in provincia…

- Un seism cu magnitudinea 5,7 grade a lovit provincia Bingol din estul Turciei, provocand conform primului bilant provizoriu trei raniti, au anuntat oficiali locali citati de AFP. Prabusirea a trei turnuri de observatie a provocat ranirea a trei membri ai serviciilor de securitate, potrivit…

- Cel putin patru persoane au murit si alte 24 au fost ranite intr-un cutremur cu magnitudinea 5,3 inregistrat in provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei, informeaza marti agentia oficiala Xinhua, citata de EFE.

- Doua cutremure s-au produs duminica dimineața, in zona seismica Vrancea, intr-un interval de mai puțin de trei ore. Doua cutremure s-au produs duminica dimineața, in zona seismica Vrancea, intr-un interval de mai puțin de trei ore. Primul cutremur s-a produs la ora 01.17 și a avut 2,6 grade pe scara…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 grade Richter s-a produs sambata in sudul insulei Creta din Grecia, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Pentru moment nu exista informatii in legatura cu eventuale victime sau pagube materiale.Potrivit…

- Un atac sinucigas cu explozivi care a avut loc miercuri in provincia Kabul nu departe de capitala Afganistanului a ucis 3 oameni si a ranit alti 15, a anuntat Ministerul de Interne afgan, informeaza Reuters. "Un atacator sinucigas si-a detonat explozivii printre civili in zona Reshkhor din districtul…

- Cutremurul de suprafata a avut loc la ora locala 5:24 (6:24 ora Romaniei), epicentrul fiind situat la 10 km adancime. Capitala Zagreb, in vecinatatea careia se afla epicentrul, a suferit mai multe pagube. Mai multe autovehicule au fost distruse de bucatile de zidarie si tencuiala desprinse de pe cladiri.…