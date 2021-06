Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, gazduiește la București, in perioada 22-23 aprilie, o reuniune a Trilateralei pe teme de securitate a miniștrilor de Afaceri Externe din Polonia, Romania și Turcia. In premiera in acest an, la inițiativa Romaniei, vor participa și miniștrii de Externe din…

- Guvernul SUA ar fi notificat Turcia privind excluderea sa din noul memorandum de ințelegere pentru fabricarea avioanelor F-35 (MOU). Ankara este astfel sancționata dupa ce a cumparat sisteme antiracheta S-400 din Rusia. Agenția de presa oficiala din Turcia, Anadolu, a raportat ca Pentagonul a informat…

- BUCUREȘTI, 20 apr – Sputnik. In Europa exista divergențe in privința Nord Stream 2, insa gazul din Nord Stream 1 nu este mai prost decat cel care provine din tranzitul prin Ucraina, a declarat cancelarul Germaniei, Angela Merkel, intr-un discurs rostit in regim online la Adunarea Parlamentara a Consiliului…

- Rusia a acuzat marti SUA si NATO de implicare in ''activitati provocatoare'' in apele si spatiul aerian ale Marii Negre, a declarat ministrul apararii rus Serghei Soigu, citat de Interfax, transmite Reuters. Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde…

- Statele Unite au renuntat la desfasurarea a doua nave de razboi in Marea Neagra saptamana aceasta, prin stramtorile turcesti, in contextul tensiunilor dintre Ucraina si Rusia, conform informatiilor vehiculate miercuri de oficiali si mass-media din Turcia, transmite AFP preluat de agerpres. Surse…

- Statele Unite au renuntat la desfasurarea a doua nave de razboi in Marea Neagra saptamana aceasta, prin stramtorile turcesti, in contextul tensiunilor dintre Ucraina si Rusia, conform informatiilor vehiculate miercuri de oficiali si mass-media din Turcia, transmite AFP. Surse diplomatice turce au declarat…

- Președinte Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se implica in conflictul din estul Ucrainei. Pe langa faptul ca a facut apel la soluționarea pașnica a acestui, a reiterat ca Turcia nu recunoaște Crimeea drept bucata din Rusia. Se intampla dupa intalnirea cu omologul sau ucrainean la Istanbul. Mai mult,…

- Pentagonul a refuzat sa comenteze informatiile date publicitatii vineri de autoritatilor din Turcia, potrivit carora Statele Unite vor trimite doua nave de razboi în Marea Neagra saptamâna viitoare, precizând doar ca armata americana trimite în mod obisnuit nave în regiune,…