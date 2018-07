Turcia devine republică prezidenţială cu puteri sporite. Erdogan suprimă zece ministere şi controlează totul Aflat la putere din 2003, mai intai ca prim-ministru si apoi ca presedinte, Erdogan, in varsta de 64 de ani, a fost reales fara emotii la 24 iunie, din primul tur de scrutin, cu 52,6% din voturi si mult inaintea rivalilor sai.



Liderul reales depune juramantul luni la ora 13:00, dupa care va prezida o ceremonie la palatul prezidential, inaugurand o noua era in istoria moderna a Turciei, prin trecerea la sistemul prezidential, in baza reformei constitutionale adoptate la limita in urma referendumului din aprilie 2017.



Lansarea "hiperpresedintiei" lui Erdogan are loc la aproape… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

