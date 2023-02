Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul turc a criticat vineri misiunile diplomatice straine care au emis avertismente de pericol terorist in Turcia dupa incendieri ale Coranului la proteste desfasurate in strainatate in legatura cu politica Ankarei fata de extinderea NATO, transmite DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Guvernul turc a criticat vineri misiunile diplomatice straine care au emis avertismente de pericol terorist in Turcia dupa incendieri ale Coranului la proteste desfasurate in strainatate in legatura cu politica Ankarei fata de extinderea NATO, transmite DPA.

- Guvernul turc a criticat vineri misiunile diplomatice straine care au emis avertismente de pericol terorist in Turcia dupa incendieri ale Coranului la proteste desfasurate in strainatate in legatura cu politica Ankarei fata de extinderea NATO, transmite DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Finlanda spera in continuare sa adere la NATO in acelasi timp cu Suedia, anunta luni ministrul finlaldez de Externe Pekka Haavisto, dupa ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a evocat ipoteza acordarii undei verzi numai Finlandei, nu si Suediei, relateaza AFP. "Marea noastra dorinta a fost si este…

- Finlanda ar trebui sa ia in considerare optiunea de a adera la NATO fara Suedia, a declarat pentru prima oara marti ministrul ei de externe, dupa ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a exclus unda verde a Ankarei pentru candidatura suedeza, informeaza France Presse si Reuters. Aderarea comuna a…

- Aderarea comuna a celor doua tari nordice ramane "prima optiune", dar "in mod evident trebuie sa evaluam situatia, daca s-a intamplat ceva care inseamna ca pe termen lung Suedia nu mai poate merge mai departe", a afirmat seful diplomatiei Pekka Haavisto la televiziunea publica YLE, judecand insa ca…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a criticat luni atitudinea presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, care ameninta ca va bloca aderarea la NATO a Suediei dupa ce un extremist a ars un exemplar din Coran sambata la Stockholm. Intr-un interviu acordat televiziunii germane Die Welt, transcris…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a criticat luni, 23 ianuarie, atitudinea presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, care ameninta ca va bloca aderarea la NATO a Suediei dupa ce un extremist a ars un exemplar din Coran sambata la Stockholm, noteaza AFP și Agerpres . In cadrul unui interviu…