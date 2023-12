Stiri pe aceeasi tema

- Hamas a anunțat ca atacul terorist din Ierusalim reprezinta un raspuns la razboiul purtat de Israel in Fașia Gaza și la uciderea de miercuri a doi copii in orașul Jenin din Cisiordania. Trei persoane au fost ucise și șase ranite dupa ce atacatorii, numiți de Hamas „martiri ai jihadului”, au deschis…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a anunțat duminica, 26 noiembrie, intr-un comunicat, ca incearca sa prelungeasca armistițiul de patru zile cu Israelul daca se vor face eforturi serioase pentru a crește numarul de prizonieri palestinieni eliberați din Israel, relateaza Reuters.Comunicatul vine…

- Un grup de bolnavi de cancer care au putut trece din Fasia Gaza in Egipt vor fi transferati in Turcia, a anuntat miercuri seara ministrul sanatatii turc, informeaza AFP. „Douazeci si sase de pacienti bolnavi de cancer din Gaza au trecut postul de frontiera de la Rafah. Noi am prevazut sa-i aducem pe…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat luni, 6 noiembrie, la Ankara, acolo unde a efectuat o scurta vizita in cadrul eforturilor de dezamorsare a crizei din Orientul Mijlociu, ca Statele Unite lucreaza "foarte energic" pentru furnizarea de mai mult ajutor umanitar Fasiei Gaza, enclava…

- Iranul a dat de inteles miercuri ca ar putea interveni in conflictul dintre Israel si Gaza daca nu se ajunge in curand la o incetare a focului, intrucat considera intreaga regiune drept "casa" sa.Ministrul iranian de externe, Hossein Amir-Abdollahian, a facut in acest sens o amenintare voalata in…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat marți, in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, ca va colabora cu cel mai inalt diplomat al Chinei, Wang Yi, pentru a impiedica extinderea conflictului din Orientul Mijlociu, atunci cand se vor intalni la sfarșitul acestei saptamani,…

- Explozia din Fașia Gaza i-a infuriat pe musulmani, care nu pot crede altceva decat ca Israelul a bombardat spitalul. In Iordania, Liban, Iran și Turcia, mii de oameni au luat cu asalt reprezentanțele diplomatice ale Israelului și aliaților sai, scrie digi24.ro .