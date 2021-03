Turcia a criticat joi seara concluziile reuniunii Consiliului European care a cerut angajamente in schimbul relansarii relatiilor sale cu Ankara, promitand in acelasi timp sa raspunda cu "pasi pozitivi" la eventuale gesturi din partea UE, transmite AFP. "Chiar daca a fost subliniata necesitatea unei agende pozitive, s-a constatat ca raportul a fost redactat dintr-un punct de vedere unilateral si sub influenta unor acuzatii inguste ale anumitor tari membre", a reactionat intr-un comunicat ministerul turc de externe. Apreciind insa eforturile de a continua relatiile "pe baza unei agende pozitive",…