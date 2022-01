Stiri pe aceeasi tema

- Turcia intentioneaza sa injecteze 51,5 miliarde de lire (3,8 miliarde de dolari) in bancile de stat, pentru a se asigura ca acestea vor putea acorda in continuare credite companiilor, dupa ce prabusirea lirei le-a afectat rezervele de capital, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Potrivit unui…

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc a anuntat luni ca se asteapta in acest an la vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul sau COVID-19. Compania Moderna estimeaza vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul…

- Cazurile de Covid-19 la nivel mondial au atins luni un record zilnic, perturband sezonul de sarbatori la un an dupa ce vaccinurile au inceput sa fie distribuite și la doi ani de la apariția virusului Covid, relateaza Bloomberg.

- BRD a acordat finantari de peste 2 miliarde de lei, de la inceputul programului IMM Invest, cea mai mare parte a acestora mergand catre constructii, comert, agricultura si zona de transport, a declarat intr-un interviu acordat AGERPRES, Francois Bloch, CEO, BRD Groupe Societe Generale. El a afirmat…

- Gita Gopinath estimeaza ca o varianta mai transmisibila a SARS-CoV-2, cum ar fi omicron, ar putea costa economia globala inca 5.300 de miliarde de dolari, in plus fata de pierderea actuala estimata de 12.500 de miliarde de dolari. Ea a vorbit la un eveniment organizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Turcii au ieșit in strada impotriva lui Erdogan la Istanbul și Ankara, dupa ce lira s-a prabușit. „Erdogan, averea ta e furata de la noi”, au scandat manifestanții marți seara, nemulțumiți fiind de scaderea nivelului de trai. Mulțimea a scandat, de asemenea: „Va veni timpul ca Partidul Justiției și…

- Europa a raportat in saptamana 8-14 noiembrie o crestere cu 5% a numarului de decese asociate coronavirusului, in timp ce in restul continentelor numarul mortilor s-a mentinut stabil sau a scazut, releva cel mai recent raport epidemiologic al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citat de EFE. La…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc estimeaza incasari de 36 miliarde de dolari din vanzarea vaccinurilor anti Covid-19, in acest an, depașind planurile companiei. Motivele sunt acordurile cu tarile din intreaga lume pentru doze buster si pentru utilizarea vaccinului la copii. In luna iulie a acestui…