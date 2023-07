Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 7 iulie, Kremlinul a anuntat ca va urmari ”de foarte aproape” discutiile dintre presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, asteptat sa ajunga spre seara in Turcia, si omologul sau Recep Tayyip Erdogan, informeaza Agerpres . ”Vom urmari de foarte aproape rezultatele negocierilor si ne vom mentine…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski se intalneste vineri cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan la Istanbul, in ajunul celei de-a 500-a zile de la invazia rusa in Ucraina si inaintea unui summit crucial al NATO. „Avem nevoie de onestitate in relatiile noastre” cu Alianta Nord-Atlantica, a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa vineri la Istanbul, unde va fi primit de seful statului turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat joi presa din Turcia, transmite AFP, potrivit Agerpres. CITESTE SI BREAKING NEWS Situație grava pe Transfagarașan, muntele a luat-o la vale! Cozi cu…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va sosi vineri, 7 iulie, la Istanbul, pentru o intalnire cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan, pe fondul amenințarilor Rusiei de a nu reinnoi acordul privind transportul de cereale ucrainene pe Marea Neagra, relateaza Bloomberg , citat de BBC . Acordul privind…

- Vladimir Putin a calificat drept o inselaciune din partea Occidentului faptul ca alimentele din cadrul acordului pentru transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra nu ajung in tarile sarace din Africa si, pe de alta parte, a respins ideea ca invazia rusa din Ucraina a provocat criza alimentara,…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a luat apararea vineri omologului sau rus, Vladimir Putin, impotriva acuzatiilor de ingerinta in apropiatele alegeri prezidentiale din Turcia, noteaza AFP, citat de Agerpres.Rivalul lui Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, a acuzat joi actori rusi anonimi ca raspandesc…

- Acordul privind transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, a carui aplicare este discutata incepand de miercuri la Istanbul, va fi prelungit dupa data de 18 mai tinandu-se cont de obiectiile ridicate de Rusia, a declarat pentru agentia rusa TASS o sursa de la Ankara, potrivit News.ro . ”Exista…

- Razboiul din Ucraina a scos la iveala un element vulnerabil in strategia NATO, in timp ce SUA și Alianța Atlantica incearca sa tempereze ambițiile președintelui rus Vladimir Putin la Marea Neagra, scrie revista americana Foreign Policy.