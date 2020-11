Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal turc a condamnat joi 27 de persoane, dintre care majoritatea ofiteri si piloti, la inchisoare pe viata, la finalul principalului proces asupra tentativei de lovitura de stat esuate care l-a vizat in 2016 pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Un tribunal din Turcia a condamnat 27 de persoane, majoritatea ofițeri și piloți, la inchisoare pe viața la finalul procesului privind tentativa ratata de puci din 2016, care a avut in centru rasturnarea de la...

- Trei persoane, intre care doi reprezentanți ai unei firme de exploatare a materialului forestier, au fost condamnate la inchisoare cu executare intr-un dosar de dare de mita și taiere fara drept de arbori, anunța MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat al Serviciului Județean Anticorupție Cluj,…

- Berat Albayrak, ginerele presedintelui Recep Tayyip Erdogan, si-a anuntat duminica demisia din functia de ministru de finante al Turciei, invocand motive de sanatate transmite Reuters. Un oficial din minister a confirmat anuntul facut de Albayrak pe contul sau de Instagram. Demisia, care…

- Legea privind confiscarea extinsa a averilor dobandite ilicit a fost promulgata luni de președintele Klaus Iohannis. Actul normativ, care a zacut 3 ani in Parlament... The post Averea nejustificata a unei persoane condamnate la minimum 4 ani de inchisoare poate fi confiscata appeared first on Renasterea…

- Cel putin 37 de persoane au murit dupa ce un cutremur puternic a lovit vineri vestul Turciei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca pana la 103 supravietuitori au fost scosi de sub cladirile prabusite, relateaza sambata Reuters. Un total de 885 de persoane au fost spitalizate,…

- Cel putin 44 de persoane din Turcia si-au pierdut viata in urma intoxicarii cu alcool contrafacut. Potrivit autoritatilor de la Ankara, politia a retinut peste 20 de suspecti si a confiscat aproape 20 de tone de alcool etilic si bauturi contrafacute incepand de saptamana

- Zeci de persoane au fost arestate marti de politia turca, in cadrul unor vaste operatiuni vizand 167 de persoane - majoritatea militari activi -, suspectate de legaturi cu predicatorul in exil Fethullah Gulen, potrivit televiziunii publice turce, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Gulen,…