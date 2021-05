Turcan: Unu din trei copii are cel puţin un părinte la muncă în străinătate Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, anunta ca unu din trei copii are cel putin un parinte la munca in strainatate, ea precizand ca sunt numeroase cazurile in care ambii parinti sunt plecati, informeaza News.ro . Turcan sustine ca „dificultatile copiilor separati de parinti s-au adancit” in perioada crizei sanitare si sustine ca cei ramasi acasa trebuie ajutati nu doar primind sprijin psihologic. „Pandemia a accentuat gradul de excluziune, de vulnerabilitate a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate. Daca ne uitam la distributia pe judete a copiilor cu parinti plecati… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- ”Daca ne uitam la distributia pe judete a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, vom vedea ca comunitatile cele mai mari se afla in judetele cele mai sarace, ceea ce inseamna ca avem, de fapt, un fenomen social. Saracia suprapusa peste lipsa parintilor, de fapt, a condus la riscuri majore…

